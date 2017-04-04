В Пензе гендиректор аудиторской фирмы осужден за покушение на дачу взятки замглавы ИФНС Криминал

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 7 млн. рублей генеральному директору ООО «Аудиторская фирма «Центр-аудит» Андрею Капитанову, который признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что в ноябре 2016 года Капитанов передал заместителю начальника ИФНС России по Ленинскому району Пензы денежные средства в сумме 300 тыс. рублей в качестве части взятки общим размером 1 млн. рублей. Мужчина действовал в интересах ООО «Алсеко», преследуя цель снизить сумму недоимки по налогам и пени, указанную в акте налоговой проверки этого юридического лица», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после передачи денег руководитель аудиторской фирмы был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области.

«Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, 300 тыс. рублей, которые были переданы в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила она.