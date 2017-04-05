В Пензе пенсионерка лишилась почти 100 тыс. рублей в надежде получить 500 долларов Криминал

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стала 58-летняя пенсионерка, лишившаяся своих денег в надежде получить вознаграждение.

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«Она сообщила, что в интернете зарегистрировалась на одном из порталов, который был указан как сайт биржевого фонда. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником фонда. Он сказал, что за регистрацию на интернет-ресурсе собеседнице положена выплата в размере 500 долларов и для перечисления денег необходимо продиктовать данные банковской карты и коды подтверждения операций, которые поступят в SMS», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что женщина последовала инструкциям незнакомца, после чего обнаружила списание 95 тыс. рублей с лицевого счета и счетов трех своих карт.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.