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Житель Кузнецка отправится в колонию на 7 лет за избиение отца до смерти

19:01 | 05.04.2017 | Криминал

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Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области Юрий Бадерин, который до смерти избил собственного отца после празднования дня рождения, отправится в колонию строгого режима на 7 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

Житель Кузнецка отправится в колонию на 7 лет за избиение отца до смерти

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«21 октября 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Юрий Бадерин в ходе ссоры со своим отцом нанес ему не менее 24 ударов руками и ногами по различным частям тела. В результате мужчина скончался на месте», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в судебном заседании мужчина свою вину признал полностью.

«Юрий Бадерин пояснил, что вместе с товарищами по работе и отцом в гараже отмечал свой день рождения. Когда они с отцом вернулись домой, то продолжили распивать спиртные напитки. Мать из дома ушла, так как знала, что мужчины подерутся. Так и произошло. Сильно опьяневший отец не хотел идти спать. Сын, разозлившись, избил его и оставил лежать на полу, а сам лег спать. Только утром он обнаружил, что отец не подает признаков жизни и побежал к соседям, которые вызвали скорую помощь», — сказала Наталья Быченкова.

Она уточнила, что мужчина не согласился с приговором Кузнецкого районного суда от 16 февраля 2017 года и подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу 5 апреля», — отметила пресс-секретарь Пензенского областного суда.
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