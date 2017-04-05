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Пенсионерка из Пензы лишилась 170 тыс. рублей при продаже квартиры

19:05 | 05.04.2017 | Криминал

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Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. 60-летняя жительница Пензы лишилась 170 тыс. рублей при продаже квартиры, попавшись в уловку мошенницы, предложившей ей перевести задаток за недвижимость.

Пенсионерка из Пензы лишилась 170 тыс. рублей при продаже квартиры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина разместила объявление сразу на нескольких интернет-сайтах, указав, что готова продать квартиру за 1 млн. 680 тыс. рублей.

«На следующий день на ее сотовый телефон позвонила неизвестная. Она сказала, что желает приобрести квартиру, но находится в Челябинске. Под предлогом перечисления задатка в 50 тыс. рублей женщина предложила пройти к ближайшему банкомату», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пенсионерка выполнила инструкции звонившей, в итоге с ее счета оказалась списана крупная сумма денег.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.
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