Штраф заплатит жительница Кузнецка, из мести обвинившая полицейского в изнасиловании Криминал

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1983 года рождения, ранее сообщившая о том, что сотрудник местного отдела полиции якобы совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, осуждена за заведомо ложный донос.

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«Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности провели проверку. Сведения о противоправных действиях полицейского не подтвердились. В короткие сроки были собраны доказательства заведомой ложности сообщения, в том числе записи камер видеонаблюдения», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в четверг, 6 апреля.

В ведомстве пояснили, что в тот день местные жители пожаловались в полицию на агрессивную женщину, которая громко кричала и стучала в двери в подъезде жилого дома.

«Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушительницу за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии по решению суда она была привлечена к административной ответственности. Женщина решила отомстить полицейским за свое задержание и обратилась в правоохранительные органы с заявлением о ее изнасиловании», — добавили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что приговором суда виновной в заведомо ложном доносе назначено наказание в виде штрафа.