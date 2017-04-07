В Пензе молодая женщина осуждена за серию квартирных краж Криминал

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 22-летней жительнице Пензы, совершившей летом 2015 года четыре квартирные кражи с помощью сообщников.

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«Преступная группа действовала по определенному сценарию. Соучастники молодой женщины заходили в квартиры потерпевших и отвлекали их внимание разговорами на различные темы. В это время она незаконно проникала в квартиры и похищала имущество», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, с преступницей было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

«После его подписания она предоставила подробную информацию обо всех известных ей соучастниках, способствовала их изобличению и уголовному преследованию, дала подробные показания о распределении ролей и способе совершения преступлений, помогла розыску и установлению местонахождения имущества, добытого в результате краж», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что вынесенный приговор не вступил в законную силу.

Она добавила, что каждому из четверых соучастников злоумышленницы в октябре 2016 года было назначено наказание в виде лишения свободы условно.