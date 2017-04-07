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Вынесен приговор бывшей замглавы областного УЖКХ и экс-главе администрации Чаадаевки

10:31 | 07.04.2017 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Бывшие заместитель начальника управления ЖКХ Пензенской области и глава администрации рабочего поселка Чаадаевка — Наталья Ежикова и Валентина Мартьянова — осуждены за махинации при реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Вынесен приговор бывшей замглавы областного УЖКХ и экс-главе администрации Чаадаевки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Уголовное дело в отношении них рассматривал Городищенский районный суд.

В зависимости от роли каждой они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Следствием и судом установлено, что бывшая глава администрации Чаадаевки произвела фиктивную регистрацию задним числом своей знакомой в доме, признанном аварийным и подлежащим расселению в 2011 году. Таким образом, ее знакомая незаконно приобрела право на предоставление ей нового жилья в рамках реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья стоимостью более 670 тыс. рублей. Впоследствии женщина зарегистрировала за собой право собственности на указанную квартиру в Чаадаевке», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что в ноябре 2011 года женщины, желая мошенническим путем приобрести право на чужое имущество, вступили в преступный сговор.

«Согласно отведенным ролям, бывшая глава администрации поселка Чаадаевка незаконно включила в муниципальную программу, предназначенную для переселения граждан из аварийного жилья, родственницу заместителя начальника управления ЖКХ области. В последующем женщине на основании подложных правоустанавливающих документов было предоставлено в собственность новое жилое помещение в Чаадаевке стоимостью 672 тыс. рублей взамен вышеуказанной ветхой квартиры», — сказала собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что в ходе следствия и судебного рассмотрения уголовного дела экс-чиновницы возместили причиненный ущерб.

«Приговором суда бывшей главе администрации Чаадаевки назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, заместителю начальника управления ЖКХ Пензенской области — 2 лет условно. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила она.
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