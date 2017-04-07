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В Пензе мошенницы выманили у пенсионерки 150 тыс. рублей под предлогом снятия порчи

11:33 | 07.04.2017 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают двух мошенниц, которые 6 апреля вблизи рынка «Шуист» на улице Клары Цеткин убедили 80-летнюю женщину отдать им 150 тыс. рублей якобы для снятия порчи.

В Пензе мошенницы выманили у пенсионерки 150 тыс. рублей под предлогом снятия порчи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции назвали приметы мошенниц: обеим около 45–50 лет, рост 155–160 см, круглолицые; одна из них плотного телосложения, лицо смуглое, была в светло-желтой куртке ниже колен, черной длинной юбке и светло-коричневом вязаном берете; другая — среднего телосложения, одета в коричневое драповое пальто до колен и светлую шапку.
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