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Двое пензенцев и житель Омской области подозреваются в незаконном сбыте наркотиков

16:42 | 07.04.2017 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Двое пензенцев и один житель Омской области подозреваются в незаконном сбыте наркотиков.

Двое пензенцев и житель Омской области подозреваются в незаконном сбыте наркотиков

Фото: 58.mvd.ru

«Полицейские задержали подозреваемых в тот момент, когда в одном из районов Пензы они раскладывали по тайникам запрещенные вещества. При личном досмотре у них изъяли более 30 гриппер-пакетов с наркотическим средством «скорость». При осмотре телефона одного из задержанных были найдены координаты 20 тайников. В итоге из незаконного оборота оперативники изъяли около 40 граммов «скорости», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемые жили в Пензе на съемной квартире.

«Забрав из потайного места оптовую партию наркотика, они расфасовали ее по гриппер-пакетам, которые предназначались для последующего сбыта», — добавили в полиции.

В управлении уточнили, что в настоящее время полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к поставке запрещенного вещества на территорию Пензенской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — резюмировали в пресс-службе.
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