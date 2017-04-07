В Пензе бывший инспектор ДПС оштрафован на 40 тыс. за служебный подлог Криминал

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой, сроком на 2 года назначено 40-летнему жителю Пензы, который, будучи инспектором ДПС, решился на служебный подлог ради высоких показателей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчина в сентябре 2016 года составил восемь постановлений по фактам административных правонарушений.

«В каждое из них он внес ложные сведения о том, что привлекаемые им к ответственности граждане якобы нарушили правило о необходимости перехода дороги по пешеходному переходу. В результате этого он незаконно привлек восьмерых человек к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей каждому», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что приговор не вступил в законную силу.