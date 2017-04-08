Под Пензой мужчина лишился почти 60 тыс. рублей, дважды попавшись на уловку мошенника Криминал

Сердобск, 8 апреля 2017. PenzaNews. 33-летний житель Сердобского района Пензенской области лишился 59 тыс. рублей, дважды попавшись на уловку мошенника.

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«На сайте Avito.ru мужчина обнаружил объявление о продаже в Кузнецке автомобиля «ВАЗ-2112» за 100 тыс. рублей и позвонил по контактному телефону. Ему ответил неизвестный, который пояснил, что необходимо произвести предоплату, после чего машину доставят в Сердобск. Следуя инструкциям незнакомца, потерпевший перевел на счет банковской карты 44 тыс. рублей», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через некоторое время неизвестный перезвонил, сказал, что он нарушил правила дорожного движения, и ему необходимо перечислить 15 тыс. рублей на ранее указанный счет.

«После того, как гражданин выполнил просьбу незнакомца, тот отключил телефон», ― уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», ― резюмировали в пресс-службе.