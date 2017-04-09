В Пензе мошенник снял квартиру на сутки и пересдал ее студенткам Криминал

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с арендой недвижимости, жертвой которого стали две студентки одного из вузов Пензы.

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В поисках съемного жилья девушки обратились в агентство недвижимости, где им дали телефон владельца квартиры, сдаваемой в аренду.

В тот же вечер студентки осмотрели ее и договорились на следующий день встретиться в торговом центре для заключения договора. После того, как он был подписан, они передали предоплату и получили ключи.

Когда студентки попытались ими воспользоваться, оказалось, что ни к домофону, ни к входной двери они не подходят. В квартире в это время находился законный владелец. Он пояснил, что сдает свою квартиру по суткам — очередной арендатор съехал накануне.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался уроженец одной из соседних республик 1967 года рождения. Мужчина в содеянном раскаялся и вину свою признал», — сообщил дознаватель отдела полиции №1 управления МВД России по городу Пензе Александр Лебедев.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 1 ст. 159 «Мошенничество».

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.