В Пензе мошенники забрали у пенсионерки 125 тыс. рублей, пообещав обменять их Криминал

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личности троих мошенников, которые завладели деньгами 70-летней жительницы Пензы в сумме 125 тыс. рублей под предлогом их обмена на купюры нового образца.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, инцидент произошел в минувший понедельник, 10 апреля.

«Одной подозреваемой на вид 40–45 лет, ее рост 170 см, плотного телосложения. Лицо широкое, волосы светлые, собраны в пучок. Была одета в цветную болоньевую куртку. Второй женщине на вид 30–40 лет, рост 160 см, худощавого телосложения. Волосы светлые», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что женщин сопровождал мужчина.

«На вид ему 30 лет, рост 160 см, худощавого телосложения. Волосы русые короткие. Был одет в черную кожаную куртку и синие джинсы», — уточнили в управлении.

В пресс-службе отметили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.