Уроженец Архангельской области подозревается в краже техники с дачи в Пензе Криминал

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Уроженец Архангельской области подозревается в краже цифровой техники, водонагревателя, бензопилы и триммера с дачи, расположенной в Октябрьском районе Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, ущерб от кражи превысил 50 тыс. рублей.

«Подозреваемый проживал на территории садоводческого товарищества вместе со своими знакомыми. Установлено, что злоумышленник совершил кражу в феврале. Разбив окно, он проник в дачный дом, откуда похитил ценные вещи. Имущество он продал неизвестным, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что установлена причастность мужчины к серии аналогичных преступлений, совершенных в Пензе.

«По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в пресс-службе.