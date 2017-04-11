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Экс-директор нижнеломовского интерната осуждена за присвоение денег

19:52 | 11.04.2017 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Бывший директор детского дома-интерната для детей с физическими недостатками города Нижнего Ломова Пензенской области Татьяна Перемышлина признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Экс-директор нижнеломовского интерната осуждена за присвоение денег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«8 мая 2015 года благотворительный фонд перечислил на ее лицевой счет денежные средства в сумме 60 тыс. рублей в качестве благотворительной помощи для детского дома», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Он пояснил, что вопреки установленному порядку распределения благотворительной помощи на сумму 13 тыс. 50 рублей руководитель приобрела имущество для детского дома-интерната, а оставшиеся деньги — 46 тыс. 950 рублей — присвоила.

«9 июня 2015 года она направила в адрес благотворительного фонда от имени детского дома-интерната благодарственное письмо за оказанную помощь, указав, что все полученные денежные средства в полном объеме использованы на нужды учреждения», — сказал собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что Татьяна Перемышлина свою вину признала в полном объеме, причиненный ущерб возместила.

«С учетом смягчающих вину обстоятельств ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — пояснил он.
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