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Хранивший дома боевую гранату житель Кузнецка отправится в колонию

15:41 | 14.04.2017 | Криминал

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Кузнецк, 14 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок 1 года и 3 месяцев с отбыванием в колонии-поселении назначено жителю Кузнецка Пензенской области 1985 года рождения, который признан судом виновным в незаконном хранении взрывного устройства.

Хранивший дома боевую гранату житель Кузнецка отправится в колонию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Имея умысел на незаконный оборот взрывных устройств, с сентября 2015 года по январь 2017 года он умышленно незаконно хранил дома наступательную осколочную гранату РГД-5, мощность которой составляет 100-115 граммов в тротиловом эквиваленте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что граната была изъята в ходе обыска жилого помещения 31 января.

По словам Светланы Артамоновой, мужчине назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила собеседница агентства.
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