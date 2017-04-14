Осужден житель Заречного, заставивший знакомую взять ноутбук в кредит Криминал

Заречный, 14 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев и 20 дней с отбыванием в колонии-поселении назначено жителю Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в мошенничестве.

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«5 марта 2012 года, познакомившись через общих приятелей с женщиной, мужчина уговорил ее приобрести в кредит товар с последующей его реализацией и передачей ему вырученных денежных средств в долг. При этом он пообещал потерпевшей в полном объеме погасить ее кредитные обязательства», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он уточнил, что в тот же день введенная в заблуждение женщина приобрела в кредит ноутбук за 34 тыс. 990 рублей, после чего, продав его, передала мужчине 22 тыс. рублей.

«Осознавая, что в силу отсутствия источников дохода не сможет исполнить принятое на себя перед обязательство, мужчина распорядился денежными средствами по своему усмотрению», — отметил собеседник агентства.

По его словам, приговор в законную силу не вступил.