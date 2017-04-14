В общежитии Заречного мужчину ударили ножом в грудь Криминал

Заречный, 14 апреля 2017. PenzaNews. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в общежитии на улице Ленина в Заречном Пензенской области, в результате которого 60-летний мужчина получил удар ножом в грудь.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, потерпевший госпитализирован.

«При проверке установлено, что в общежитии в комнате по месту жительства пострадавшего ударил ножом в грудь 41-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был задержан», — пояснили в полиции.

В ведомстве отметили, что злоумышленник дал признательные показания.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.