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В Пензе в торговой точке выявлена немаркированная табачная продукция

18:49 | 17.04.2017 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Полицейские выявили факт реализации немаркированной табачной продукции на территории Железнодорожной района.

В Пензе в торговой точке выявлена немаркированная табачная продукция

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из незаконного оборота было изъято около 3 тыс. пачек сигарет. В отношении предпринимателя, осуществлявшего торговлю, возбуждено дело по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Ему грозит штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в одном из магазинов в поселке Монтажный был выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости во флаконах с надписью «Боярышник», а также алкогольной продукции с признаками контрафактности.

«На 69 бутылках с алкоголем отсутствовали акцизные марки, а на 19 бутылках они имели признаки подделки», — сказали в полиции, пояснив, что продукция направлена на исследование.

В пресс-службе отметили, что предпринимателю грозит административная ответственность, а в случае подделки акцизных марок — и уголовная.
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