В Пензе раскрыта кража около полутоны металлолома с грузовых полувагонов Криминал

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли кражу металлолома с грузовых полувагонов.

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«Установлено, что двое граждан 1969 и 1977 годов рождения, испытывая недостаток денежных средств, решили «подзаработать». Поздно вечером, приехав на станцию Пенза-IV, пройдя вдоль железной дороги, они увидели пять полувагонов, груженых металлоломом. Убедившись, что их никто не видит, злоумышленники залезли на полувагон и стали скидывать подъемный металлолом рядом с железнодорожным полотном. Во время совершения кражи они были задержаны сотрудниками транспортной полиции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

В ведомстве уточнили, что сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.