10:56:12 Вторник, 18 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе раскрыта кража около полутоны металлолома с грузовых полувагонов

08:43 | 18.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте раскрыли кражу металлолома с грузовых полувагонов.

В Пензе раскрыта кража около полутоны металлолома с грузовых полувагонов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что двое граждан 1969 и 1977 годов рождения, испытывая недостаток денежных средств, решили «подзаработать». Поздно вечером, приехав на станцию Пенза-IV, пройдя вдоль железной дороги, они увидели пять полувагонов, груженых металлоломом. Убедившись, что их никто не видит, злоумышленники залезли на полувагон и стали скидывать подъемный металлолом рядом с железнодорожным полотном. Во время совершения кражи они были задержаны сотрудниками транспортной полиции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

В ведомстве уточнили, что сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области мужчина получил реальный срок за хранение обреза ружья В Кузнецке состоялось открытие фестиваля «Золотая провинция»
Около 3 млн. рублей направят на обустройство уличного освещения в поселке Зиф Только обыватели считают провинцию отсталой — Никита Михалков
Мэр Пензы поручил устранить строительные дефекты в ЦКиД за счет подрядчика Никита Михалков пока не планирует реализовывать совместные проекты с Пензенской областью
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама