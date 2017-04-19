Главу ряда стройкомпаний Пензы будут судить за невыплату зарплаты Криминал

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель ряда строительных компаний Пензы предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты сотрудникам.

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«В ходе следствия установлено, что руководитель предприятий, имея реальную финансовую возможность, из корыстной и иной личной заинтересованности в период с июня 2015 года по январь 2016 года полностью и частично не выплачивал зарплату сотрудникам. В рамках расследования уголовного дела потерпевшим признан 351 человек. Общая сумма задолженности составила более 29 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она отметила, что мужчина признал свою вину в полном объеме.

«Также им была погашена задолженность на сумму примерно 27 млн. рублей. Кроме того, следственными органами в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба установлено имущество руководителя предприятий, на которое наложен арест», — пояснила собеседница агентства.

Юлия Пилясова уточнила, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».