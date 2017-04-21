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В Пензе недалеко от федеральной трассы обнаружен схрон оружия и боеприпасов

10:28 | 21.04.2017 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили схрон оружия и боеприпасов в лесном массиве, расположенном неподалеку от федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы.

В Пензе недалеко от федеральной трассы обнаружен схрон оружия и боеприпасов

Фото: 58.мвд.рф

«В тайнике находились ручной противотанковый гранатомет, кавалерийский карабин системы Мосина образца 1891–1907 годов и ящик с патронами для пистолета ТТ в количестве 1 тыс. 260 штук», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что оружие находится в рабочем состоянии, а боеприпасы пригодны для производства выстрелов.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время полицейскими проводится ряд мероприятий, направленных на установление и задержание лица, оборудовавшего схрон», — сказали в УМВД.
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