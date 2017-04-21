Возбуждено дело в отношении главы администрации Городищенского района — источник Криминал

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено в отношении главы администрации Городищенского района Пензенской области Геннадия Березина. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник в правоохранительных органах.

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«В кабинете главы сотрудники СКР и ФСБ провели обыски, изъяли документы. Сейчас их изучают следователи», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело связано с нарушениями, которые были допущены при строительстве домов на территории Городищенского района.

В свою очередь и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова сообщила ИА «PenzaNews», что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

«У меня пока нет никакой информации», — сказала она.