У кузнецкого предпринимателя в кабинете пункта приема вторсырья украли деньги Криминал

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства кражи денег в сумме 15 тыс. рублей из кармана куртки предпринимателя, находившейся в незапертом кабинете пункта приема вторсырья, который расположен в Кузнецке Пензенской области.

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«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления 36-летнего жителя Кузнецкого района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В полиции пояснили, что по факту кражи организована проверка.