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По факту надругательства над 14-летней девочкой в поезде «Москва — Пенза» завели дело

14:29 | 24.04.2017 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» по факту инцидента, произошедшего в поезде «Москва — Пенза», во время которого было совершено преступление в отношении несовершеннолетней пассажирки.

По факту надругательства над 14-летней девочкой в поезде «Москва — Пенза» завели дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, в ночь на пятницу, 21 апреля, в плацкартном вагоне пассажирского поезда №94 сообщением «Москва — Пенза» при его следовании по территории Сараевского района Рязанской области подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с ней развратные действия без применения насилия», — сообщил ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

Он добавил, что потерпевшей удалось убежать от злоумышленника и рассказать о случившемся родителям, которые в свою очередь довели информацию до сотрудников правоохранительных органов, сопровождавших поезд.

«Подозреваемый – 50-летний ранее судимый житель Пензенской области был незамедлительно задержан и доставлен для работы к следователям, где в содеянном признался и раскаялся», — сказал собеседник агентства.

Дмитрий Захаров отметил, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
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