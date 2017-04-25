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Перекрыт канал поставки наркотиков из соседнего региона в Пензу

19:50 | 25.04.2017 | Криминал

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Восемь человек, занимавшихся незаконным сбытом наркотического средства «скорость», поставляемого из соседнего региона, задержаны в Пензе.

Перекрыт канал поставки наркотиков из соседнего региона в Пензу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сначала нами был задержан оптовый закладчик здесь, на территории Пензенской области. Затем нам удалось задержать шесть закладчиков, которые занимались розницей — все молодые люди от 20 до 25 лет», — сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

По его словам, в последнюю очередь была пресечена преступная деятельность курьера, который привозил наркотик в Пензу и делал оптовые закладки.

Алексей Стяжков уточнил, что в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела, а также избраны меры пресечения: трое заключены под стражу, один находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.
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