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В Шемышейском районе пенсионер получил условный срок за изготовление и хранение оружия

10:16 | 27.04.2017 | Криминал

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено 64-летнему жителю Шемышейского района Пензенской области, который незаконно хранил патроны и изготовил огнестрельное оружие.

В Шемышейском районе пенсионер получил условный срок за изготовление и хранение оружия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда, пенсионер в мае 2012 года нашел пригодные для стрельбы спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм, однако не сообщил об этом в правоохранительные органы.

«В период с апреля по май 2013 года мужчина у себя дома из подручных материалов изготовил нестандартное гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для производства одиночных выстрелов с использованием таких патронов», — добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что пенсионер хранил оружие до изъятия сотрудниками полиции.

«Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. По его ходатайству уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке», — отметил представитель суда.

Приговор вступил в законную силу.
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