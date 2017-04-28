В Пензе женщина лишилась около 30 тыс. рублей при попытке сдать квартиру Криминал

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. 25-летняя жительница Пензы лишилась около 30 тыс. рублей при попытке сдать квартиру внаем с помощью объявления в интернете.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает снять жилье. Под предлогом внесения предоплаты он попросил сообщить номер банковской карты и подключить услугу «Мобильный банк» к номеру, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что женщина выполнила указания незнакомца, после чего с ее карты было списано 27 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.