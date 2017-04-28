20:08:51 Пятница, 28 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Сельхозфестиваль «Сезон удачи». Пенза, 28 апреля 2017 г.

В Пензе женщина лишилась около 30 тыс. рублей при попытке сдать квартиру

15:16 | 28.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. 25-летняя жительница Пензы лишилась около 30 тыс. рублей при попытке сдать квартиру внаем с помощью объявления в интернете.

В Пензе женщина лишилась около 30 тыс. рублей при попытке сдать квартиру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает снять жилье. Под предлогом внесения предоплаты он попросил сообщить номер банковской карты и подключить услугу «Мобильный банк» к номеру, который он укажет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве пояснили, что женщина выполнила указания незнакомца, после чего с ее карты было списано 27 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Уточнен бюджет Пензенской области на 2017–2019 годы Средний возраст жителя Пензенской области составляет около 42 лет
Средняя зарплата в Пензенской области выросла за 2016 год почти на 8% — губернатор В Колышлейском районе суд ограничил мать и отца в родительских правах
Заксобрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области Ситуация с ипотечным кредитованием вызывает умеренный оптимизм — пензенский губернатор
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама