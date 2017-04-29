Под Пензой женщина перевела мошенникам 120 тыс. рублей Криминал

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. 50-летняя жительница Пензенского района Пензенской области перевела мошенникам 120 тыс. рублей, поверив в то, что ее сыну грозит уголовная ответственность, а деньги помогут ее избежать.

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«Она сообщила, что на домашний телефон позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос сына, он сказал, что сбил на машине девушку, и передал трубку другому человеку, который пояснил, что готов уладить вопрос за 170 тыс. рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что после этого женщина через банкомат перевела крупную сумму на счета четырех абонентских номеров сотовой связи.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в полиции.