14:03:03 Суббота, 29 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Под Пензой женщина перевела мошенникам 120 тыс. рублей

13:08 | 29.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. 50-летняя жительница Пензенского района Пензенской области перевела мошенникам 120 тыс. рублей, поверив в то, что ее сыну грозит уголовная ответственность, а деньги помогут ее избежать.

Под Пензой женщина перевела мошенникам 120 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она сообщила, что на домашний телефон позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос сына, он сказал, что сбил на машине девушку, и передал трубку другому человеку, который пояснил, что готов уладить вопрос за 170 тыс. рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что после этого женщина через банкомат перевела крупную сумму на счета четырех абонентских номеров сотовой связи.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в полиции.
Актуальное
Читайте также
В Пензе стартовал песенный марафон «Мир. Май. Музыка» Три молодых человека из Пензы пройдут стажировку в Госдуме
Пензенская «Империя» примет участие в отборочном туре Кубка России по регби-7 Владимир Холзинев переизбран председателем правления пензенского отделения РСВА
Фонтан в пензенском сквере «Журавли» включат к 9 Мая По факту избиения мужчины на улице Тамбовской в Пензе возбудили дело
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама