Пензенская полиция установила причастность криминального дуэта более чем к 10 автокражам Криминал

Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Полицейские установили причастность двоих мужчин в возрасте 23 и 24 лет к совершению более 10 краж имущества из автомобилей на территории Пензы и области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Один из них — житель Самарской области, а второй постоянно проживает в Пензе. Подозреваемые похищали из автомобилей аккумуляторные батареи, магнитолы и другие электронные устройства. В одном из случаев они похитили запасное колесо», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчины дали признательные показания.

«Они пояснили, что часть похищенных аккумуляторов сдали в пункт приема цветных металлов, а вырученные деньги потратили на собственные нужды. Остальное имущество полицейские изъяли в ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых», — сказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что один из злоумышленников находится под подпиской о невыезде, со второго взято обязательство о явке.

«По фактам краж возбуждены уголовные дела», — добавили в полиции.