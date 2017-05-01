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В Пензе женщина перечислила мошеннику 50 тыс. рублей, чтобы уберечь сына от наказания

13:11 | 01.05.2017 | Криминал

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Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. 53-летняя жительница Пензы перечислила мошеннику 50 тыс. рублей, приняв его за сына.

В Пензе женщина перечислила мошеннику 50 тыс. рублей, чтобы уберечь сына от наказания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На домашний телефон женщины позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос сына, звонивший сказал, что для его освобождения от уголовной ответственности необходимы деньги в сумме 150 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая десятью переводами перечислила на счета двух абонентских номеров сотовой связи 50 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в полиции.
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