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В Пензе четверо обвиняемых в сбыте героина заключены под стражу

14:29 | 02.05.2017 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении четверых человек, задержанных в рамках расследования дела о сбыте героина в Пензе.

В Пензе четверо обвиняемых в сбыте героина заключены под стражу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, предположительно, наркотик в Пензу привозили 20-летняя женщина и 22-летний мужчина, являющиеся уроженцами ближнего зарубежья.

«На территории областного центра они закладывали героин в тайники, откуда запрещенное вещество забирали двое жителей Пензенской области, которые перепрятывали розничные партии наркотика для последующего сбыта покупателям», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате проведенных мероприятий было изъято более 300 граммов героина.

«Принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к поставкам запрещенных веществ на территорию региона, и их задержанию», — сказали в полиции.
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