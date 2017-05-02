В Пензе товаровед ювелирного магазина получила условный срок за полмиллионную кражу Криминал

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено товароведу пензенского ООО «Чароит» за присвоение лома ювелирных изделий на сумму более 450 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, 34-летняя женщина с сентября по октябрь 2016 года в несколько приемов присвоила лом ювелирных изделий общим весом более 300 граммов.

«С целью скрыть свои преступные намерения женщина на часть похищенного лома ювелирных изделий составила фиктивные накладные на отпуск товаров на сторону», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, 31 кольцо, которое злоумышленница присвоила в последний раз, было у нее изъято.

Светлана Артамонова добавила, что товаровед раскаялось в содеянном и возместила имущественный ущерб.

«Судом полностью удовлетворен гражданский иск ООО «Чароит» о возмещении причиненного материального ущерба в сумме 167 тыс. 445 рублей», — уточнила она.

Старший помощник прокурора отметила, что приговор вступил в законную силу.