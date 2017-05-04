Жительница Городищенского района осуждена за попытку незаконного получения маткапитала Криминал

Городище, 4 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно назначено 37-летней жительнице Городищенского района Пензенской области, которая признана виновной в покушении на мошенничество при получении выплат в крупном размере.

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«После рождения второго ребенка женщина решила получить материнский капитал. Однако она не имела на это права, поскольку в отношении своего первого ребенка решением суда в 2006 году была лишена родительских прав. Зная об этом, женщина предоставила в многофункциональный центр Городищенского района заявление на выдачу государственного сертификата на материнский капитал в размере более 450 тыс. рублей в связи с рождением второго ребенка. В нем она указала заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ранее не лишалась родительских прав, и приложила свидетельство о рождении первого ребенка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по итогам рассмотрения заявления маткапитал был ей выдан.

«6 июля 2016 года женщина подала заявление о предоставлении ей единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в размере 25 тыс. рублей, а 2 августа — заявление о направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья. Однако довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как на основании полученных достоверных сведений о лишении ее родительских прав были приняты решения об отказе в удовлетворении заявлений», — добавила собеседница агентства.