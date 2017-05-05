Пензенские следователи раскрыли изнасилование и убийство, совершенные 14 лет назад Криминал

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов завершили следственные действия по обвинению 38-летнего жителя Пензы в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и убийства девушки, совершенных 14 лет назад.

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«Поздним вечером 20 октября 2002 года недалеко от жилых домов по улице 9 Января злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на наглядно знакомую 22-летнюю девушку. Он избил жертву, изнасиловал, после чего задушил ее и скрылся с места преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что в ходе необходимых первоначальных следственных действий были изъяты биологические следы, по ним проведена судебная молекулярно-генетическая экспертиза, в ходе которой получен генотип лица, причастного к преступлению.

«Установить личность злоумышленника и, соответственно, раскрыть данное особо тяжкое преступление сразу не представилось возможным, в связи с чем производство по уголовному делу после выполнения комплекса следственных мероприятий было приостановлено», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, впоследствии была организована дополнительная проверка по региональным базам учета ДНК-следов и федеральной базе данных геномной информации.

«В январе 2017 года следователям поступила информация об установлении тождественности генотипа лица, причастного к убийству девушки в 2002 году, и мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Пензенской области за изнасилование, совершенное в 2013 году в Воронеже», — сказала Людмила Фомина.

Она отметила, что после получения данной информации производство по уголовному делу было возобновлено.

«При проведении следственных действий подозреваемый не стал отрицать свою причастность к данным преступлениям, дал подробные показания, однако впоследствии от них отказался», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, вина мужчины подтверждается заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, а также иными доказательствами.

«После ознакомления потерпевших и обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу», — резюмировала старший помощник руководителя регионального СУ СК России.