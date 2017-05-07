В Пензенской области из дачного дома украли ковры, два DVD-плеера и ТВ-приставку Криминал

Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу имущества из дома, обустроенного под дачу, который расположен в поселке Пашково Земетчинского района Пензенской области.

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«Неизвестные лица проникли внутрь, отжав входную дверь, и похитили два ковра, велосипед, двое настенных часов, два DVD-плеера, приставку для приема цифрового телевидения и дрель», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что из бани пропало два алюминиевых бака и емкость из нержавеющей стали.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 31-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сказали в полиции.

В управлении пояснили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.