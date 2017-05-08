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В Пензе мошенники выманили деньги у мужчины под предлогом доставки груза в Подмосковье

12:29 | 08.05.2017 | Криминал

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Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Молодой мужчина, договорившийся с незнакомцами о доставке продукции одного из пензенских предприятий в Люберцы, стал жертвой мошенничества.

В Пензе мошенники выманили деньги у мужчины под предлогом доставки груза в Подмосковье

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Неизвестный попросил его назвать данные для оформления пропуска на территорию организации. Через некоторое время незнакомец вновь перезвонил и пояснил, что груз повезут на двух машинах. После этого он передал телефон второму злоумышленнику, который сказал, что не может снять через банкомат деньги для покупки дизельного топлива. Он попросил перечислить ему 10 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги при встрече», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина перевел указанную сумму на счет абонентского номера сотовой связи, а впоследствии осознал обман.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.
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