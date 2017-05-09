Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при попытке купить трактор через интернет Криминал

Кузнецк, 9 мая 2017. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области стал жертвой мошенничества при попытке купить трактор через интернет.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«30-летний гражданин на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже трактора МТЗ-82 и позвонил по контактному телефону. Он договорился с неизвестным о приобретении трактора за 85 тыс. рублей, после чего перечислил деньги на счет банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В полиции уточнили, что товар мужчина так и не получил, а телефон владельца объявления оказался отключен.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в ведомстве.