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В Каменском районе мужчина обвиняется в убийстве собутыльницы

16:42 | 10.05.2017 | Криминал

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Каменка, 10 мая 2017. PenzaNews. 47-летний житель Каменского района Пензенкой области обвиняется в убийстве 53-летней собутыльницы.

В Каменском районе мужчина обвиняется в убийстве собутыльницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, днем 7 мая подозреваемый пришел в гости к женщине, проживавшей в частном доме в селе Андреевка. После распития спиртного она стала высказывать в адрес гостя оскорбления относительно его мужских качеств. В ответ подозреваемый схватил нож и нанес женщине, лежавшей на кровати, не менее четырех ножевых ранений в грудную клетку», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице в тот же день.

«В ходе следствия мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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