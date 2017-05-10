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В Верхней Елюзани осужден чиновник, вынудивший фермера продать часть коровника и земли

17:22 | 10.05.2017 | Криминал

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Верхнеелюзанского сельсовета Городищенского района Пензенской области Шамиль Назиров признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

В Верхней Елюзани осужден чиновник, вынудивший фермера продать часть коровника и земли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено по делу, Шамиль Назиров, используя свое служебное положение, незаконно вмешался в деятельность животноводческого сельскохозяйственного производственного кооператива «Ильяс». Он принудил руководителя ЖСПК к продаже третьему лицу 1/2 доли земельного участка и 1/2 доли коровника, расположенных в селе Верхняя Елюзань, без получения денежных средств по договору», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в результате председатель ЖСПК «Ильяс» не смог в полном объеме использовать принадлежащее ему недвижимое имущество для предпринимательской деятельности, в частности, провести реконструкцию половины коровника для хранения кормов с целью последующего увеличения поголовья скота.

«С учетом обстоятельств дела и в соответствии с позицией государственного обвинителя Шамилю Назирову назначено наказание в виде запрета занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на госслужбе и в органах местного самоуправления, сроком на 1 год и штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что к настоящему времени недвижимое имущество возвращено руководителю ЖСПК «Ильяс».
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