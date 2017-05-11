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Осужден житель Нижнего Ломова, застреливший друга из ружья во время пьяной ссоры

08:48 | 11.05.2017 | Криминал

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Нижний Ломов, 11 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Нижнего Ломова Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве своего друга.

Осужден житель Нижнего Ломова, застреливший друга из ружья во время пьяной ссоры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда, убийство произошло в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений, при этом осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Действуя умышленно, мужчина проследовал в помещение спальни своей квартиры, где достал хранившееся в металлическом сейфе огнестрельное двуствольное охотничье ружье, зарядил его патронами и, находясь в прихожей, через дверной проем произвел в пытавшегося встать с дивана товарища один выстрел в область головы», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от огнестрельного проникающего пулевого ранения головы, шеи и грудной клетки.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавил собеседник агентства.
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