В Пензе задержали подозреваемого в трех кражах бритвенных станков Криминал

Пенза, 13 мая 2017. PenzaNews. 54-летний житель Пензы задержан по подозрению в трех кражах бритвенных станков.

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«В полицию обратился представитель торговой организации. Он пояснил, что мужчина похитил с витрины магазина три упаковки бритвенных станков на общую сумму 2 тыс. 637 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, признался в содеянном, а похищенное — изъято.

«Впоследствии полицейские установили причастность задержанного к совершению двух аналогичных преступлений. Ранее из торгового центра он похитил 13 упаковок бритвенных станков на общую сумму более 10 тыс. рублей», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данным фактам возбуждены уголовные дела.