19:00:22 Суббота, 13 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе задержали подозреваемого в трех кражах бритвенных станков

14:15 | 13.05.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 13 мая 2017. PenzaNews. 54-летний житель Пензы задержан по подозрению в трех кражах бритвенных станков.

В Пензе задержали подозреваемого в трех кражах бритвенных станков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию обратился представитель торговой организации. Он пояснил, что мужчина похитил с витрины магазина три упаковки бритвенных станков на общую сумму 2 тыс. 637 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, признался в содеянном, а похищенное — изъято.

«Впоследствии полицейские установили причастность задержанного к совершению двух аналогичных преступлений. Ранее из торгового центра он похитил 13 упаковок бритвенных станков на общую сумму более 10 тыс. рублей», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данным фактам возбуждены уголовные дела.
Актуальное
Читайте также
В Пензе определили победителей легкоатлетической эстафеты памяти Г.П. Мурашкина В Нижнеломовском районе полицейские раскрыли кражу удобрений
Пензенские триатлонисты не смогли завоевать награды этапа Мировой серии в Японии Житель Пензы подозревается в краже из магазина курительной трубки за 12 тыс. рублей
В Кузнецке пешеход получил травмы после наезда «ВАЗа» В Пензе пройдет региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама