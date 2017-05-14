У автовокзала в Пензе злоумышленник отобрал у мужчины барсетку, угрожая ножом Криминал

Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 24-летнего жителя Мокшанского района к разбою, совершенному в Пензе.

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«24-летний потерпевший пояснил, что в районе автовокзала мужчина под угрозой применения ножа похитил из рюкзака барсетку, в которой находились документы, банковская карта и зарядное устройство для мобильного телефона», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Часть похищенного была изъята», — добавили в управлении.

В полиции отметили, что по факту разбоя возбуждено уголовное дело.