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У автовокзала в Пензе злоумышленник отобрал у мужчины барсетку, угрожая ножом

11:22 | 14.05.2017 | Криминал

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Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 24-летнего жителя Мокшанского района к разбою, совершенному в Пензе.

У автовокзала в Пензе злоумышленник отобрал у мужчины барсетку, угрожая ножом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«24-летний потерпевший пояснил, что в районе автовокзала мужчина под угрозой применения ножа похитил из рюкзака барсетку, в которой находились документы, банковская карта и зарядное устройство для мобильного телефона», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Часть похищенного была изъята», — добавили в управлении.

В полиции отметили, что по факту разбоя возбуждено уголовное дело.
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