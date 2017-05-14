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Житель Кузнецка приговорен к 5,5 годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

15:36 | 14.05.2017 | Криминал

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Кузнецк, 14 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Кузнецка Пензенской области, который признан судом виновным в незаконном сбыте и хранении наркотических средств в крупном размере.

Житель Кузнецка приговорен к 5,5 годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В середине ноября 2016 года около одного из домов по улице Победы он продал наркотическое вещество, являющееся производным метилового эфира, бутановой кислоты массой не менее 1,3 грамма. В конце февраля он незаконно хранил в салоне своего автомобиля «ВАЗ-21099» наркотическое средство, являющееся производным наркотического средства метилового эфира, бутановой кислоты массой 2,7 грамма», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что наркотик был обнаружен и изъят сотрудниками органов внутренних дел в ходе осмотра места происшествия.

«Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.
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