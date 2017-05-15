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В Пензе подросток подозревается в краже неисправного скутера

17:41 | 15.05.2017 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Пензы задержан по подозрению в краже неисправного скутера, припаркованного возле дома в Октябрьском районе города.

В Пензе подросток подозревается в краже неисправного скутера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, подозреваемый в содеянном раскаялся и дал признательные показания.

«Установлено, что подросток решил похитить скутер для того, чтобы оставить его у себя. Транспортное средство было прикреплено к газовой трубе защитным тросом, который злоумышленник перерезал пассатижами. Похищенный скутер он завести не смог из-за неисправности и докатил до дома своего знакомого, которому пояснил, что транспортное средство принадлежит его родственнику. После того как молодые люди починили скутер, они отправились кататься на нем по улицам Пензы. Потом подозреваемый спрятал транспортное средство в районе улицы Рахманинова», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что скутер был обнаружен и возвращен владельцу.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в управлении.
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