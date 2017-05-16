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В Иссе осужден мужчина, купивший на поддельную купюру красную икру, шпроты и чай

17:14 | 16.05.2017 | Криминал

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Исса, 16 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено мужчине, который признан Иссинским районным судом Пензенской области виновным в сбыте поддельной купюры.

В Иссе осужден мужчина, купивший на поддельную купюру красную икру, шпроты и чай

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Имея при себе один поддельный денежный билет номиналом 5 тыс. рублей на автомобиле под управлением знакомого, не осведомленного о преступных намерениях приятеля, мужчина прибыл в Иссу. Он направился в магазин, где с целью сбыта передал его продавцу в качестве оплаты за две пачки чая, одну банку консервов «Шпроты в масле из салаки» и одну банку «Икры лососевой» на общую сумму 598 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Иссинского районного суда.

Он уточнил, что продавец, не выявив на банковском билете признаков подделки, передала мужчине товар, а также сдачу в сумме 4 тыс. 502 рубля.

«Мужчина вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Также он добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением», — добавил собеседник агентства.

По его словам, приговор не вступил в законную силу.
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