В Пензе бывший работник магазина подозревается в краже денег из торговой точки Криминал

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. 30-летний мужчина подозревается в краже 13 тыс. рублей из магазина на улице Зеленодольской в Пензе.

Фото: 58.mvd.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник разбил стекло на входной двери тяжелым предметом, благодаря чему смог разблокировать замок и открыть дверь

«По подозрению в краже задержан пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он в прошлом работал в магазине и знал расположение места, где хранилась выручка», — добавили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в пресс-службе.