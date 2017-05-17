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В Пензе бывший работник магазина подозревается в краже денег из торговой точки

16:57 | 17.05.2017 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. 30-летний мужчина подозревается в краже 13 тыс. рублей из магазина на улице Зеленодольской в Пензе.

В Пензе бывший работник магазина подозревается в краже денег из торговой точки

Фото: 58.mvd.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник разбил стекло на входной двери тяжелым предметом, благодаря чему смог разблокировать замок и открыть дверь

«По подозрению в краже задержан пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он в прошлом работал в магазине и знал расположение места, где хранилась выручка», — добавили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сказали в пресс-службе.
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