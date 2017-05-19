В Заречном за мошенничество осуждена председатель СНТ «Труд» Криминал

Заречный, 19 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 65-летней жительнице Заречного Пензенской области Елене Сотниковой, которая признана судом виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 1 февраля 2015 года решением правления садоводческого некоммерческого товарищества «Труд» была назначена на должность председателя. Используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием бухгалтера товарищества, представив подложные документы, с января по март 2016 года она похитила принадлежащие СНТ «Труд» денежные средства в сумме 11 тыс. 706 рублей», ― сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что приговор не обжаловался и вступил в законную силу.