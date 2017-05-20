Житель Пензы подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины
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Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. 24-летний житель Пензы подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«В больницу обратился за медицинской помощью обратился 25-летний гражданин, у которого диагностировали телесные повреждения, предположительно, криминального характера. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве уточнили, что в ночное время возле дома по Жемчужному проезду потерпевшего ударил ножом в грудь местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности.
«Он был задержан, опрошен и признался в содеянном», — добавили в полиции.
В управлении отметили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.