В Пензе женщина отдала мошеннику 100 тыс. рублей, пытаясь спасти сына от ответственности Криминал

Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. 76-летняя жительница Пензы отдала мошеннику 100 тыс. рублей, пытаясь уберечь сына от ответственности.

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«На домашний телефон женщины позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и сказал, что сын собеседницы попал в ДТП и для непривлечения его к уголовной ответственности необходимы деньги в сумме 100 тыс. рублей», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что через некоторое время к дому женщины подъехал на автомобиле неизвестный молодой человек, которому она передала запрашиваемую сумму.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», ― добавили в управлении.