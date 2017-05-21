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В Пензе женщина отдала мошеннику 100 тыс. рублей, пытаясь спасти сына от ответственности

09:42 | 21.05.2017 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2017. PenzaNews. 76-летняя жительница Пензы отдала мошеннику 100 тыс. рублей, пытаясь уберечь сына от ответственности.

В Пензе женщина отдала мошеннику 100 тыс. рублей, пытаясь спасти сына от ответственности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На домашний телефон женщины позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и сказал, что сын собеседницы попал в ДТП и для непривлечения его к уголовной ответственности необходимы деньги в сумме 100 тыс. рублей», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что через некоторое время к дому женщины подъехал на автомобиле неизвестный молодой человек, которому она передала запрашиваемую сумму.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», ― добавили в управлении.
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